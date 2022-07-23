Muhtarlar sıkıntıları anlattı

KKTC Muhtarlar Derneği Genel Başkanı ve yönetimi, İçişleri Bakanlığı, Lefke ve Güzelyurt bölgesi muhtarlarıyla birlikte ilk toplantısını Akçay’da bulunan Rauf Raif Denktaş Parkında gerçekleştirdi. Toplantıya Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, milletvekilleri Alişan Şan Oşan, Fırtına Karanfil, Lefke, Güzelyurt kaymakamları ile belediye başkanları ve bakanlık müdürleri katıldı. Rauf Raif Denktaş Parkında saat 18.00’ başlayan toplantı 20.00’de tamamlandı. Toplantıda köylerin ve bölge muhtarlarının sorunları ele alındı. Aydınköy Muhtarı Tamer Tayançlı muhtar maaşlarını ve kırsal kesim arsaları konularını gündeme getirdi. Cengizköy Muhtarı Hüseyin Turaç bölgedeki dere sorununu, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, muhtarlar yasasını, kırsal kesim arsalarını, Akçay-Serhatköy arasındaki yolların çizimini, ağıllar bölgesinin dışarı çıkarılmasını gündeme taşıdı.