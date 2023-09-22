Karakol’da son tango

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Karakol Mahallesi’nde, bir apartmanda, komşusunun açık bıraktığı daire içerisine giren ve karton kutuda muhafaza edilen 420 Euro, 900 Sterlin, 200 Dolar ve 4 bin TL parayı çalan Neslihan Yavuz, daireye ikinci kez girince büyük bir sürprizle karşılaştı. Ev sahibinin, ilk kırsızlık olayının ardından gizlice güvenlik kamerası taktırdığından habersiz olan Yavuz’un, yine aynı karton kutulardan çaldığı paralar saniye saniye kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Birincisinde tespit edilemedi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Oğuzhan Abat, zanlının, 4 Eylül 2023 tarihinde,Karakol Bölgesi’nde, bir apartmanda, A.M. isimli şahsa ait daireye, açık vaziyette olan kapıdan girerek, işyerlerinden elde edilen gelirlerin muhafaza edildiği karton kutularda muhafaza edilen 420 Euro, 900 Sterlin, 200 Dolar ve 4 bin TL parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, konu tarihte yapılan incelemede şüpheli birinin tespit edilemediğini belirtti. Müşteki A.M. isimli şahsın, konu tarihten sonra dairesine güvenlik kamerası yerleştirdiğini anlatan polis, zanlının, 20 Eylül 2023 tarihinde yine konu daireye girerek 100 Euro, 70 sterlin ve 3 bin TL parayı sirkat ettiğini vr güvenlik kamerası tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.