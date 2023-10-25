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9 ay hapis yatacak

Annesinin evindeki televizyonu çalan Hasan Özkural, asayiş kurallarını bozmaktan dolayı yargılandı

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9 ay hapis yatacak
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Lefkoşa’da bulunan ailesinin evine gizlice girerek, televizyon çalan Hasan Özkural hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 10 ay hapse mahkûm edildi. 
davanın kararında sanık hakkındaki şikayetin devam ettiği vurgulandı. 
Kararı okuyan yargıç, sanığın 2022 yılı Nisan ayı içerisinde Lefkoşa’da anne ile babasının evine geceleyin girip, bir adet televizyon çalarak, “Geceleyin ev açma” suçunu işlediğini söyledi. Yargıç, sanığın işlediği suçun 10 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade etti. 
Yargıç, bu tür suçların toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu,   sanığın girdiği evin anne ve babasına ait olmasının suçun vahametini azaltmadığını belirtti. Yargıç, sanığın davalarını kabul etmesini, adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup, 9 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.  

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