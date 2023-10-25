“Yola çıktığımda kendimi güvende hissetmiyorum”

Hüseyin ÇİÇEK-Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta bu yıl içinde meydana gelen kazalarda can kaybı 40’a ulaşırken, kazaların çoğunluğu aşırı sürat ve alkollü sürüşten kaynaklanıyor.

Bu arada kırmızı ışıkta durmayan ve yoluna devam eden sürücülerin sayısı da artıyor.

Bir önemli sorun ise direksiyon başında cep kullanımı. Özellikle mesajlaşma durumunda sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybediyor.

Kural ihlalleri kazaların artmasına neden olurken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ilgililerin daha sert önlemler almasını ve polisin trafik denetimlerini artırmasını istiyor.

“Yola çıktığımızda kendimizi güvende hissetmiyoruz” diyen vatandaşlar, caydırıcı cezaların önemine dikkat çekiyor.

Ne dediler?

Yahya Genoğlu

“Seyir halinde cep telefonu ile konuşma, sigara içme, trafikte insanların bir birine saygısının kalmaması en büyük etkenlerden. Ayrıca yolların berbat olması da en büyük nedenlerden bir tanesi, polisler evrak kontrolü yerine belirli noktalarda sürat kontrolü yapmalıdır.”

Tahir Toker

“Eğitim aileden başlar, trafikte pek çok sürücü aşırı süratli seyrediyor, kurallara uymuyor, en basiti dönüşe geçtiğinde sinyal bile vermiyor. Bir de ülkemizin yolları artan nüfusa ve süratli arabalara göre çok yetersizdir, bir an önce bu konularda önlemler alınmalı yoksa kazalardaki artış çok kötü bir noktaya doğru gidiyor.

Mahmut Çoşkun

“En büyük etken yolların durumu, yollarımız berbat durumda ve araçlara karşı yetersiz. Cezaları takan yok, adam kayırması var bu da caydırıcılığı azaltıyor. Bir de en büyük nedenlerden biri kendine olan aşırı güven, Avrupa Birliği geçtiğimiz yıllarda bir araştırma yaptı; buna göre en fazla kaza yapan yaş aralığı sanıldığı gibi 18 ile 25 yaş arası değil, 25 ile 40 yaş arası kişiler çıktı. Bu da kazaların kendine aşırı güvenden kaynaklandığının en büyük kanıtıdır.

Osman Geçit

“Yabancı sürücü sayısı çok fazla, yani trafikte kurallara tam hakim olmayan sürücü sayısı çok, kiralık araçlara dikkat etmeliyiz. Trafik denetimleri özellikle sürat kontrolleri artmalı ve kazaların önüne geçmeliyiz.”

Hacı Mahmut Koruk

“ Bana göre en büyük etken, aileler parayı basıyor ehliyeti alıyor, sonra yine para basıp son model süratli araçları henüz eli tam pişmeyen genç sürücülerin altına çekiyor. Doğal olarak kazalar artıyor. Tabi alkollü sürüş, yolların berbat olması da kazaların daha da artmasına neden oluyor. Bu kadar aracı artık bu ülkenin yolları kaldırmıyor, bir önlem alınmalı.”

Halil Mıstıki

“ Artan nüfus, yolların yetersiz kalması, altyapı eksikliği, sürat, cep telefonu hepsi bir bütün olarak trafik kazalarını arttırıyor. Öncelikle trafikte eğitim şart, sürücülerin bilinçlendirilmesi lazım, denetimlerin de artması gerekir, köşe başlarında durup seyrüsefer kontrolü yapacağımıza, tehlikeli noktalarda sürat kontrolü yapmamız gerekiyor.”

Caner Ağdaş

“Sürat ve alkol ilk sırada, tabi seyir halinde telefonla oynayanlar da kazalara neden oluyor, denetimler artırılmalı ve kural ihlali yapanların gözünün yaşına bakılmamalıdır.”

Jale Altaş

“ Maalesef kazalardaki artış sürüyor, ancak sürat yapan sürücüler çok fazla, aşırı sürat kazaların en önemli nedenidir. Şehrin belirli noktalarında sık aralıklarla sürat denetimleri yapılmalı, bu şekilde cezalar uygulandığı zaman süratli sürüşte de çok önemli azalma olacaktır.”

Cüneyt Alper

“Trafiğimiz çok kötü, çünkü kurallara uyulmuyor ve alt yapı eksikliği vardır. Yolların daha güvenli kullanım için yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çemberlerde Girne’de olduğu gibi trafik ışığı uygulaması yapılmalıdır ki daha güvenli olunsun. İyi bir denetleme olsa trafikte suç işleyenler önlenmiş olacaktır. Trafikte duyarsızlık hakim ve önce ben mantığı ile trafikte araç kullanılıyor. Arabaya bindiğiniz zaman her türlü risk devreye giriyor ancak biz umursamaz davranıyoruz ve kazalar meydana geliyor. Kayıplardan da ders çıkarmıyoruz aksine kaybedilen kişiye iki gün yas tutuluyor ve daha sonra unutuluyor.”

Döne Parıldar

“Trafikte olduğum zaman kendimi güvende hissetmiyorum. Araç kullanmıyorum ancak otobüsle seyahat ederken de endişe yaşıyorum. Hem otobüsler çok hız yapıyor hem de yollarımızın durumu çok kötü. Bu konu ile ilgili gereğinin yapılması adına yetkililerin çalışmasını istiyoruz.”

Fuat Sümbül

“Trafikte seyrederken kendimi güvende hissetmiyorum çünkü kimse trafik kurallarına uymuyor. Son zamanlarda kazalarda özellikle ölümlü kazalarda bir artış var ve bence herkes kurallara uyar ve yollardaki eksiklikler giderilirse kazalar azalır. Yollarda şerit çizgileri, aydınlatma ve uyarıcı levha eksiklikleri var, bunların giderilmesi ile yollar biraz daha güvenli bir hale gelecektir.”

Cemaliye Tuluğ

“Trafikte araç kullanırken kendimi güvende hissetmiyorum çünkü kurallar ihlal ediliyor. Son zamanlarda trafik kazalarının artmasının nedeni şımarıklık, alkol ve kural tanımamadır. Yollarımızda eksiklikler de var ve bu eksikliklerin giderilmesi kurallara uyulması ile bu kazalar biraz da olsa azalacaktır.”

Mehmet Erdoğdu

“Trafikte araç kullanırken kendimi güvende hissetmiyorum çünkü trafikte artık başkaları da var. Yabancı uyruklu sürücü çok; nerede durup nereden dönüş yapacağını bilmeyen sürücüler trafikte araç kullanıyor. Ülkede kimlerin araç kullanabileceği incelenmiyor. Adam ehliyetini getiriyor ve kendi ülkesinin ehliyeti ile burada trafiğe çıkabiliyor ve haliyle de ülkemizin trafiğini bilmediği için kazalar yaşanıyor. Yollarımızda eksiklikler de var. Örneğin yollar kötü durumda, uyarıcı levhalar eksik ve aydınlatma yeterli değil. Bu sorunları biz görüyoruz vatandaşlar görüyor da ülkeyi yönetenler görmüyor mu?”

Ali Turgut

“Trafikte araç kullanırken kendimi güvende hissetmiyorum. Yollarımız bakımsız ve eksiklikleri ile pek de güvenli değil. Öte yandan trafikte sürücülerin büyük çoğunluğu karşısındakine saygı duymuyor. Haliyle de kazalar meydana geliyor. Bu sorunların giderilmesi ve sürücülerin de bir birleri ile saygı içinde trafikte bulunursa kazalar biraz daha azalacaktır.”

İbrahim Emindayı

“Trafikte araç kullanırken kendimi pek de güvende hissetmiyorum. Trafikte artık çok yabancı ve kiralık araç var, bu nedenle tedirginiz. Son zamanlarda trafik kazalarında ciddi bir artış var ve bunların nedeni alkol, sürat ve yolların yetersiz altyapısıdır. Bu kazaların önlenebilmesi adına yollardaki eksikliklerin giderilmesi, bakımlarının yapılması ve sürücülerin de kurallarla araçlarını kullanması gerekiyor.”

Hülya Mutsuz

“Özellikle gece saatlerinde trafikte olmaktan endişe yaşıyorum. Yabancı uyruklular yollarda kural bilmeden araç kullanıyor ve sürekli tedirginlik yaşıyoruz. Yollarımızda da çok eksiklikler var. Çukurlarla dolu asfaltlar, aydınlatma eksiklikleri ve daha birçok sorun mevcuttur. Yollardaki eksikliklerle sürücülerin kural tanımaması sonucunda ciddi kazalar meydana geliyor. Gençlerimiz bir- iki bardak içince hız yapmaya meyilleniyor. Ben artık gece araba kullanmaya korkuyorum ve bu sorunların giderilmesi kazaların da azalmasına etki göstereceğinden gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz.”