Başarıyla icra edildi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Tatbikatın kara safhası Girne 101 Evler bölgesinde icra edildi.

Senaryo kapsamında, KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı bir yolcu uçağı tarafından tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasıyla, durumun Ercan Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Bayraktar TB2 İHA da yer aldı

Bunun sonrasında bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri, sağlık personeli ve kara aracı bölgeye sevk edildi ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Ayrıca TC Arama Kurtarma Teşkilatından da Arama Kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, teşkilat faaliyete geçirildi. Böylece arama kurtarma faaliyetine destek vermek amacıyla bir Arama Kurtarma Uçağı, iki Arama Kurtarma Helikopteri, bir Bayraktar TB2 İHA ve bir Arama Kurtarma Timi de olay yerine sevk edildi.

Alan araması sırasında İHA tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında bir yaralı tespit edildi ve Sivil Savunma ekibi tarafından kurtarılan kazazede ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak, ormanlık alanda tespit edilen diğer kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın tamamlanması sonrasında tatbikata katılan unsurlar selamlama geçişi de yaptı.

Tatbikata kimler katıldı?

Tatbikatın kara safhasını, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, ülkeden ve yurtdışından çok sayıda basın mensubu ile Azerbaycan, Katar, Libya, Pakistan, Kosova, Filipinler ve Cibuti’den yabancı gözlemciler izledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tatbikat öncesinde yaptığı konuşmada, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın kara ve deniz safhası olmak üzere iki safhada, üç farklı senaryoya dayanılarak icra edileceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 09:20