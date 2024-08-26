Dar gelirlinin tercihi: taksitli ödeme

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’ta araba satışlarında ciddi artış olmasına karşın; dar ve sabit gelirli vatandaşlar bakım ve onarım ücretlerinde meydana gelen artışlar yüzünden sıkıntı yaşıyor. Oto tamircileri “bazı vatandaşlar tamirat sonrasında telefonla arayıp fiyatı soruyor, rakam beklentinin üzerinde çıktığı zaman gelip aracını almıyor” diyerek, bu tür sorunlarda artışların olduğunu söylüyor.

Yolların bozuk olması nedeniyle en fazla alt takımlarda sorun yaşandığını belirten tamirciler “düşük fiyatlı bir aracın alt takımını değiştirmek 20 bin liraya mal oluyor” diyerek, sürücülerin bu konuda dikkatli olmasını öneriyor. Tamircilere göre; özellikle dar ve sabit gelirli oto kullanıcıları, servis sonrasında taksitli ödeme talep ediyor.

Ne dediler?..

Ferdi Demir

“Şu an ortalama araçların servis bakım ücreti ortalama 4 bin lira civarındadır. İşlerimizde bu aralar çok durgunluk var. Özellikle yedek parça fiyatlarının değişkenliği bizi ve müşterileri olumsuz yönde etkiliyor. Bazı müşteriler ödeme yapmadığı için araçlarını bırakıyor. Şu an en çok arıza hep yeni model araçlarda oluyor. Yollarımızın kötü olması dolayısı ile araçların alt kısımlarında sürekli sorun yaşanıyor. Ortalama bir aracın alt takımlarının değişimi 20 bin lira civarında ve modellere göre değişkenlik gösteriyor. Düşük maaşlı bir kişi tek seferde 20 bin lirayı nasıl ödeyemediği için mecburen taksit istiyor.”

Neslihan Başarır

“Ekonomik sıkıntılar yüzünden çoğu vatandaş aracını zamanında servise getirmiyor. Zaman geciktikçe sorunlar artıyor ve maliyetler yükseliyor. Özellikle servis bakımını aksatılan araçlar çok problemli oluyor. Yine yol bozukluğundan araçların amortisör ve ön takım problemleri oluyor. Bunların masrafları da oldukça maliyetlidir. Ortalama bir servis bakım ücreti 3 bin 500 lira civarındadır. Çoğu kişi bu parayı ödemekte zorlanıyor ve bizlere taksit öneriyor.”

Ömür Baş

“Araçların bakım ve servisleri aksatıldığı zaman müşterilerimiz çok zor zamanlar geçiriyor. Piyasadaki malum durum ve bizim yedek parça ücretlerinin değişkenlik göstermesi bizi ve müşterilerimizi oldukça zorluyor. Bazı müşterilerimizi tamir ücretini karşılayamadığı için araçlarını bırakmak zorunda kalıyor. Çok ilginç bir dönemdeyiz biz de anlayışlı olmaya çalışıyoruz ancak sektörümüz çok acımasız diyebilirim. Maliyetlerimiz çok arttı bu bizi özellikle etkiliyor. En sık ön takım değişimleri, motor arızaları ve hararet kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Bu gibi arızların tamir ücretleri de bir asgari ücretli çalışan için çok zor diyebilirim.”

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024, 10:48