Kimin umurunda

Abdullah SUİÇMEZ

Gönyeli’de 26 Şubat gecesi Alusine Barrie isimli sürücünün çarpıp devirdiği hız tespit kamerası olduğu gibi duruyor.

Sadece hız tespit kamerası değil, zarar gören Gönyeli Belediyesi’ne ait beton çerçeve de henüz onarılmadı.

Hız tespit kamerasında 600 bin liralık zarar oluşurken, oluşan hasarın sigorta kapsamında olmadığı belirtildi.

Sigorta Yasasına göre; mala verilen zarar için ödenecek miktar 150 bin lira olarak belirlenirken, zararı kim karşılayacağı, enkazı kimin kaldıracağı belirsizliğini kuruyor.

Ne olmuştu

Gönyeli’de 26 Şubat 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz bir şekilde araç kullanan Barrie önce ağaca ardından 600 bin TL değerindeki hız tespit kamerasına çarptıktan sonra devrilmişti.

Tavanı üzerinde ters duran araçtan yaralı olarak çıkarılan Alusine Barrie, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kaza sonucu radar sistemi de zarar görmüştü.

Soruşturma başlayan polis, tedavisinin ardından sürücüyü mahkemeye çıkarmıştı.

Soruşturmayı yapan polis, mahkemede verdiği ifadede kaza sonucu radar sisteminde 600 bin, kiralık araçta 50 bin, Gönyeli Belediyesi'ne ait beton çerçevede bin TL değerinde maddi hasar oluştuğunu açıklamıştı. Polis memuru, sigorta yasasında mala verilen zarar için ödenen miktarın 150 bin TL ile sınırlandırıldığını da belirtmişti.

Zanlı soruşturmanın ardından 15 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla serbest bırakılmıştı.