Tarih verilmedi

Güney Kıbrıs’ta yakın zamanda, daimi olarak, FBI olarak bilinen ABD Federal Soruşturma Bürosu kurulacağı haber verildi.

Politis gazetesi geniş bir şekilde yer verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, FBI biriminin Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği içerisinde yer alacağını ve bunun terörle mücadele ile suç konuları olmak üzere iki konuda faaliyette bulunacağını yazdı.

FBI üyelerinin kısa süre önce bilgi almak ve keşif yapmak için Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretin ardından, Güney Kıbrıs’a FBI ajanı veya ajanlarının yerleştirilmesine dair nihai kararın alındığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’ta FBI birimi kurulmasının, Rum Yönetiminin talebi olduğunu ve Rum Yönetiminin bunu yaklaşık 2 buçuk yıldır ABD’ye ilettiğini belirtti.

FBI’ın Atina’da merkezi bulunduğunu ve bunun zaman zaman Güney Kıbrıs’a da iş ziyaretleri yaptığını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’a yönelik Amerikan silah ambargosunun kaldırılmasının ardından son yıllarda daha da güçlenen iki ülke arasındaki gelişmiş düzeydeki ilişkilerle bağlantılı olarak, Güney Kıbrıs’ın artık Akdeniz bölgesinin güvenlik alanına girmesi yüzünden bu birimin kurulmasına karar verildiğini ve bunun adada bulunan CIA birimiyle birlikte var olacağını belirtti.

FBI mensuplarının, ABD ve Rum Yönetimi makamları arasında polis bağlantısı olarak faaliyet göstereceklerini ve bunun esasında polisle ilgili işbirliği konularında iki ülke arasında bir bağlantıdan ibaret olacağını kaydeden gazete, bunun Rum Yönetimi makamlarına bilgi ve uzmanlık yanı sıra danışmanlık sağlayacağını da ifade etti.

Amerika’nın haricinde Güney Kıbrıs’ta, Yunanistan, İngiltere ve Fransa’nın da polis bağlantıları bulunduğunu kaydeden gazete, geçmişte Güney Kıbrıs’ta Romanya polisinden bir subayın bulunduğunu da anımsattı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum makamlarının, Hindistan tarafından ülkede bir polis bağlantısı kurulması konusunda başvuruda bulunduğunu da yazan gazete, bu ihtiyacın, Hint vatandaşlarının son yıllarda suç eylemlerine ve uyuşturucu olaylarına karışmalarıyla ilgili artan bir eğilim olmasından ötürü ortaya çıktığına işaret etti.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023, 09:38