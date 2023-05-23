Cumhuriyet Meclisi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı kabul etti.

Tasarı, 26 kabul, 7 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis’te Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay okudu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, tasarı üzerine söz alarak, Maliye Bakanı olmadan bu bütçe üzerine konuşma yapılmasının doğru olmadığını, çünkü Maliye’nin, fonun bütçesi üzerinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Maliye Bakanı’nın duyarlılığına teşekkür eden Şahali, tarım sektörünün içinden geçtiği zor günlere değindi, bütçenin yetersizliğinden bahsetti.

Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 3 yıldır Genel Tarım Sigortası Fonu’na aktarması gereken kaynağı aktarmadığını, kurumun bütçelerinin Meclis’ten geçirilmediğini, kurumun çok kötü bir şekilde yönetildiğini söyledi, eleştirilerde bulundu.

Şahiner: Üretici üretimden koptu

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, artan girdi maliyetleriyle fonun hayati bir görev üstlendiğini ifade ederek, tarım sektörü piyasasında yaşanan sıkıntılara işaret etti, üreticilerin üretimden koptuğunu söyledi.

Çavuş: Bu kurumlar ülkenin malı

UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, Genel Tarım Sigortası'nın gıda güvenliğini de sigortaladığını ve güneyin yüzde 30’unun da bu fondan doyduğunu kaydetti.

Genel Tarım Sigortası Fonu’nun geçen yıl 12 çalışanıyla, 100 milyon civarı ödeme yaptığını hatırlatarak, bu kişileri kutlayan Çavuş, kurumlar üzerinden politika üretilmemesi gerektiğini çünkü bu kurumların ülkenin halkın malı olduğunu belirtti.

Oğuz: 190 milyon maliyeden alınacak

Eleştirileri yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, önceden kuraklık desteği verilene ürün kaybı verilmezken, şimdi ikisinin de ödendiğini hatırlatarak, oradaki her kuruşun üreticinin kendi kaynağından ödendiğini kaydetti.

190 milyonun Maliyeden alınacağının doğru olduğunu, örtü altı ve örtü üstü konularında da fona dahil edilmesi istenen ürünlerle ilgili çalışma yaptıklarını ancak kaynak yaratmadan bu şemsiyenin genişletilmesinin zor olduğunu söyledi.

Meclis'te iki bütçe daha onaylandı

Öte yandan Meclis Genel Kurul’unda “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı" ile “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” kabul edildi.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023, 09:38