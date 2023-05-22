Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da meydana gelen kazada radara yakalanmak istemeyen sürücü yağmurdan kaçarken doluya tutuldu.

Aniden fren yapan sürücü, yol kenarındaki hız tespit kamarasına çarptı. Hem araçta hem de hız tespit kamerasında maddi zarar oluşurken, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 12.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi.

Mehmet Ali Güzel (E-24), yönetimindeki NZ 723 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Zabitler Petrol yanındaki hız tespit kamerasına yaklaştığı sırada ani fren yaptı. Ani fren sonucu sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol içerisinde kontrolsüzce savrulup hız tespit kamerasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, hem araçta hem de hız tespit kamerasında maddi zarar oluştu.

4 kaza, 4 alkollü sürücü

Öte yandan ülke genelinde önceki gün dört ayrı kaza meydana geldi. Alkollü 4 sürücü tutuklanırken, biri yaya 4 kişi de yaralandı.

Lefkoşa - Güzelyurt Anayol’unda önceki gün 297 promil alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki DN 917 plakalı salon araç ile seyrederken, Çağaloğlu trafik ışıklarına yaklaştığında trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan Beytullah Ermiş (E-54) yönetimindeki LY 550 plakalı salon araca arkadan çarpan İsmail Sarıkaya (E-36), tutuklandı. Saat 11.15 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

Çatalköy’de yaya yaralandı

Girne’ye bağlı Çatalköy Beşparmaklar Caddesi’nde 200 promil alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki HT 378 plakalı kamyon ile doğu istikametine doğru seyreden Süleyman Pempe, yaya Muhammed Shazeel Khan’a çarptı. Yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı. Sürücü tutuklanırken, gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Güzelyurt’ta Şht. Halit Kazım Sokak’ta 136 promil alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki KJ 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyreden, Eray Işık (E-23), banket içerisinde park halinde bulunan EK 152 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Karpaz’da üç kişi yaralandı

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda 138 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 552 plakalı salon araç ile seyreden Dursun Güneş, Ufuk Örs (E-29) yönetimindeki UH 706 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile UH 706 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Uzuner (K-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı.