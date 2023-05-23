Önemli gelişme

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Oğan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5,2 oyla seçimlerin ikinci turu üzerinde etkili bir noktaya ulaştıklarını söyledi. Türk milletinin her bir ferdine seçimde gösterdikleri vakur tavır, yüksek katılım ve kendilerine teveccühleri dolayısıyla teşekkür eden Oğan, 3 yıldır çalışma yürüttüklerini, bu dip dalgayı bu sürede hazırladıklarını anlattı. Normal şartlarda almayı bekledikleri oy oranının yüzde 9-16 bandında olduğunu belirten Oğan, "Seçimin son düzlüğünde Sayın Muharrem İnce'ye yönelik başlatılan ve aşağılık usullere de el atılan linç kültürünün hedefine ulaşmasıyla, bu defa son 3 günde bize dönük başlattıkları yargısız infaz çalışması seçmenlerimizden bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur." dedi. Oğan, linç kültürünü Türkiye demokrasisi açısından son derece tehlikeli bulduğunun altını çizerek, kendinden olmayanı aşağılamanın, aynı düşünmeyene hakaret etmenin ve türlü metotlarla insanların yarıştan çekilmesini sağlamaya çalışmanın demokrasiye darbe olduğunu vurguladı.

"Kırmızı çizgilerimizi ifade ettik"

Gerek kendisinin, gerekse ittifakın genel başkanlarının, ikinci tur oylamada yer alacak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü anımsatan Oğan, şunları kaydetti: "Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Sonra da konuyu tekrar ATA İttifakı birleşenleri ile müzakere ettik. Burada altını özellikle çizmek istiyorum, herhangi bir pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin, herhangi bir talepte bulunmaksızın, ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik.”

