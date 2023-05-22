6 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen bin 928 araç sürücüsünden 371’i rapor edildi, 6’sı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 148’i belirlenen yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 6 araç sürücüsü tutuklandı. 61 araç da trafikten men edildi.

