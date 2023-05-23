Tarihi anlaşma imzalanacak

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, enerji konusunda yaklaşan gelişmelerle ilgili olarak Politis gazetesine açıklamalarda bulunduğu haber verildi.

Gazete “Kıbrıs Doğal Gazı İçin İki Önemli Tarih” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Enerji Bakanı Papanastasiu’nun 29 Mayıs’ta tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren enerji şirketleriyle görüşeceğini, 14 Haziran’da ise Rum Yönetiminden bir heyetin, İsrail’den Güney Kıbrıs’a yönelik denizaltı boru hattının inşa edilmesine ilişkin devletlerarası anlaşmanın imzalanması için İsrail’e gideceğini haber verdi.

Papanastasiu, konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, İsrail’e gidecek Rum heyetin, ortak kabul gören bir anlaşma sağlanana kadar gerektiği kadar İsrail’de kalacağını ifade etti.

Haberde, Avrupa ülkelerine yönelik sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatıyla “Doğu Akdeniz Koridoru” (EastMed Corridor) meydana getirilmesinin Kıbrıs doğal gazıyla ilgili çözüm sunduğu, aynı zamanda bölgede ortaya çıkması muhtemel jeopolitik problemlerin önüne geçtiği de ifade edildi.

Gazete “Enerji Konusu ve Doğal Gazın Geleceğiyle İlgili Sıcak Ay” başlığıyla iç sayfadan geniş bir şekilde yer verdiği haberinde ise, Papanastasiu’nun gazeteye söylediklerine dayanarak, önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’deki enerji gelişmelerini belirleyecek iki önemli tarih olduğunu yazdı.

Papanastasiu’nun söylediklerine dayanarak, 29 Mayıs’ta tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’inde faaliyet gösteren doğal gaz şirketlerinden heyetlerin Güney Kıbrıs’a gelmelerinin beklendiğini ve bu heyetlerin enerji bakanlığı teknokratları ile bizzat enerji bakanına doğal gazın değerlendirilmesiyle ilgili kısa vadeli planlarıyla ilgili planlamalarını izah etmeye çağrıldıklarını kaydeden gazete, görüşmenin teorik çerçeveyle sınırlı olmadığını ve açıklamalar yapılacağını da belirtti.

Papanastasiu’nun gazeteye söylediklerine göre, seminere Amerikan ExxonMobil, Fransız Total ve İtalyan Eni yanı sıra birçok şirketin katılacağı ifade edildi.

Esasında Rum hükümetinin enerji şirketlerinin planlarıyla ilgili net yanıtlar almayı istediğini, çünkü yetkili bakanlığın alacağı geri bildirime göre, 14 Haziran’da İsrail’e gidilmesinin planlandığını ve burada İsrail’den Güney Kıbrıs’a yönelik denizaltı doğal gaz boru hattıyla ilgili devletlerarası bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini yineleyen gazete, buna paralel olarak, İsrail’in, Güney Kıbrıs’tan Avrupa ülkelerine yönelik sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı planlamasına katılma konusundaki ilgisinin ortaya çıkması için istişareler yapılacağını kaydetti.