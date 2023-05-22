İkisi de cezaevinde

Lefkoşa’da yabancı uyruklu kadına sahte iPhone 14 pro max cep telefonunu verip karşılığında iPhone 12 marka cep telefonunu aldıkları iddiasıyla tutuklanan Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken yakalanan zanlıların tasarrufunda sahtekarlıkla aldıkları telefonunun bulunduğu belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların 17 Mayıs 2023 tarihinde Kızılbaş'ta çocuk parkı yanındaki kaldırım üzerinde yürüyen Blissing Omalade'nin yanına giderek, cep telefonlarını satmak istediklerini söylediklerini açıkladı. Polis, zanlıların sahte iPhone 14 pro max cep telefonunu satmak için Omalade'ye verdiklerini ancak Omalade'nin “şu an param yok” demesi üzerine ödeme olarak ona ait olan iPhone 12 marka cep telefonunu aldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ’ın 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların yaptıkları sözlü beyanda sahte telefonu Girne’de tanımadıkları bir şahışdan 6’lı matkap set takası karşılığında aldıklarını iddia ettiklerini belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarıldığını, haklarında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, iPhone 12 marka cep telefonunun bulunduğunu ifade etti. Polis memuru, zanlıların ülkede turist statüsüyle bulunduklarını, yasal bağları olmadığını ifade ederek, teminat talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 25 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.