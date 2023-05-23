Şarkılarıyla büyüledi

Başarılı sanatçı Melek Mosso, Cumartesi akşamı Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli beş yıldızlı otellerinden Merit Crystal Cove’da sahne aldı.

Güçlü vokaliyle adından sıkça söz ettiren sanatçı, arabesk şarkıları ile tüm salonu önce kederlendirdi sonra da hareketli şarkıları ile coşturdu. Adeta bir bayram havasında geçen konserde Mosso iki farklı kostüm ile sahne aldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Melek Mosso, Merit Crystal Cove misafirlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Mosso’nun bu yaz ülkemizde, şimdiden belli olan, birçok konser vereceği kaydedildi.