Kısa sürede onarıldı

Özlem ÇİMENDAL

Elverişsiz hava koşullarından dolayı Ercan Havalimanı’nda pistin küçük bir bölümünde hasar oluştu.

İki uçak Ercan yerine Antalya’ya inmeyi tercih etti, diğer uçaklar ise pistin zarar görmeyen kısmına indi.

Piste yıldırım düştüğü öne sürülürken, Diyalog’a konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi oluşan hasarın nedeniyle ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini açıkladı. Sofi, yağmurun etkisiyle deforme olan yerlerin aşınması olasılığının daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Sofi, hasarın giderildiğini, saat 13.45 itibariyle uçuşların normale döndüğünü söyledi.

Pist onarıldı

Olumsuz hava şartları nedeniyle önceki gece bazı bölgelere yıldırım düşerken, Ercan Havaalanı’nda pistte hasar oluştu. Pistin bir kısmında meydana gelen hasar nedeniyle İstanbul-Ercan, Ankara-Ercan seferini yapan iki uçak Antalya’ya inmeyi tercih etti.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, hasarın giderilmesi için çalışma yaparken, pistin tamir edilmesinin ardından öğlene doğru uçuşlar yeniden normale döndü.

Sofi: Nedeni belli değil

Pistte oluşan hasarın yıldırım düşmesinden kaynaklandığı öne sürüldü ancak Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi oluşan hasarın nedeniyle ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti.

Sofi, hasar nedeniyle İstanbul-Ercan, Ankara-Ercan seferini yapan iki uçağın Antalya’ya indiğini, mevcut seferlerin bir pistin diğer ucundan inişi sürdürdüğünü, havaalanındaki arızanın 13.45 itibarı ile giderilmesiyle Antalya’ya inen iki uçağın da Ercan’a gelerek, iniş yaptığını açıkladı.



Sofi, pistte meydana gelen hasarın nedeninin yıldırım olduğunu söyleyemeyeceğini; neden kaynaklandığının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.Sofi, yağmurun etkisiyle deforme olan yerlerin aşınması olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı.Sofi ayrıca, Ercan Havaalanı’na yıldırım düşme ihtimalinin de kullanılan pist malzemeleri dolayısıyla çok zor olduğunu dile getirdi.

Fırtına zarar verdi

Öte yandan şiddetli fırtına ve yağış önceki gece ülkenin çeşitli noktalarında hasara neden oldu. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’ın verdiği bilgiye göre Kaleburnun’da fırtınanın hızı 114 kilometreye kadar çıktı.

Fırtına nedeniyle İskele merkezde maddi hasar meydana geldi. Karpaz bölgesinde bildirilen herhangi bir zarar olmadı.

Royal Sun sitesinde bir evin sonradan eklenen çatısı devrilerek iki araca zarar verdi.

Bazı reklam panoları ise fırtına nedeni ile zarar gördü.

Yeniboğaziçi’nde ise elektrik trafosu patladı ve uzun süre bölge elektriksiz kaldığ.

Bazı ağaçlar yollara devrildi ve Kültür Evi’nin çatısı hasar gördü.

Gaziveren köyünde ise elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu Güneşköy, Aydınköy ve Gaziveren’in büyük bölümü elektriksiz kaldı.