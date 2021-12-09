Geç fark edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, üniversite kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdunda görevli Rabia Meryem Aykut ile Furkan Mert İnce hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, yurt odaları için ödeme yapan öğrencilerden tahsil ettikleri 49 bin 200 TL ve 900 dolar nakit parayı, şirket hesabına yatırmayıp çaldıkları ileri sürüldü.

Olayın Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştiği, konunun polisin bilgisine 6 Aralık’ta geldiği açıklandı.



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Kol, 2021 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren Inndorm isimli öğrenci yurdunun müstahdemleri olan zanlı Rabia Meryem Aykut ve Furkan Mert İnce’nin şu anda aranmakta olan bir şahıs ile birlikte öğrencilere kiralamış oldukları odalardan tahsil ettikleri 49 bin 200 TL ve 900 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldıklarını açıkladı. Kol, olayın 2 Aralık 2021 tarihinde bildirilmesi üzerine zanlılar hakkında tutuklama emri temin edildiğini ve 7 Aralık 2021 tarihinde Aykut ile İnce’nin gözaltına alındığını söyledi.Kol, her iki zanlının da ayrı ayrı sözlü beyanlarında bulunduğunu; parayı öğrencilerin kayıp olan eşyalarına karşılık ödeme yapmak için kullandıklarını iddia ettiklerini söyledi. Kol, zanlıların ayrıca tüm parayı teslim ettiklerini öne sürdüklerini açıkladı. Zanlılar ile birlikte bir şahsın daha olduğunu belirten Kol, aranan bir kişi olduğunu söyledi.Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Kol, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.