Kıskançlık krizi

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kıskançlık nedeniyle eski kız arkadaşının saçlarını çekip, darp eden Ferdi Demir şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Polis, zanlının 29 Aralık 2023 tarihinde saat 23.45 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde GA 565 plakalı araç içerisinde, kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucunda, eski kız arkadaşı K.Ç.’nin saçlarını çekip, telefonu sağ dizine fırlatmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra Osman Örek Caddesi üzerinde yine aynı araç içerisinde bulundukları bir esnada eski kız arkadaşının olayı annesine atlatacağını söylemesi üzerine " Bunları annene söylersen, senin yaptıklarını ailene anlatırım" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine 30 Aralık 2023 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ve sağ diz üzerinde ve ön kolda hafif izler mevcut olduğuna dair rapor temin edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de çalışma izinli olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

