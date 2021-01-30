Kıyılar emniyette

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonda KKTC'ye gelmeye çalışan 550 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca KKTC’den Türkiye’ye götürülmek istenen 1 milyon 450 bin TL değerindeki kaçak eşya da ele geçirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan düzensiz göç ile mücadele operasyonları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye gelmeye çalışan 550 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerden 178'i Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan ortak operasyonlarda tespit edilerek, Destek ve İş birliği Protokolü kapsamında Türkiye’ye teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılı içerisinde bir özel motor yata düzenlenen operasyonda, gümrük yasasına aykırı bir şekilde Türkiye'ye götürülmek üzere yata yüklenen yaklaşık 1 milyon 450 bin TL değerindeki kaçak eşya ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan iş birliği sonucunda İstanbul'da bir yük gemisine yapılan operasyonda 28 milyon 500 bin TL kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. Denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması çerçevesinde 2020 yılı içerisinde 5 arama kurtarma görevinde 5 KKTC vatandaşı, 2 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 1 diğer ülke vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişi sağ olarak kurtarılarak aileleri ile kavuşması sağlandı.