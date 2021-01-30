Satışa hazırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, üniversite kampüsü içerisinde düzenlediği operasyon sonucu satışa hazır 8 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, Nijerya uyruklu Promise İyere ile Nanbol Nandap Wuyep’i tutuklayarak, dün mahkemeye çıkardı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 28 Ocak 2021 tarihinde, Promise İyere’nin uyuşturucu madde satışı yaptığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Üreten, üniversite kampüsüne baskın yaptıklarını ve zanlıların tespit edildiğini söyledi. İyere’nin bel çantası içerisinde satışa hazır halde, sarılmış vaziyette 7, Nanbol Nandap Wuyep’in çantasında da bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduklarını aktardı. Üreten, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.