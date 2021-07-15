Seni öldüreceğim

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 10 yıl önce boşandığı eşiyle barışma isteği reddedilen Umut Ada çılgına döndü. Zanlının eski eşinin konuşmalarını gizlice cep telefonuna kaydettiği, durumu fark eden kadının polisi aramaya kalkıştığı belirtildi. Zanlının kadının boğazını sıktığı, cep telefonunu zorla elinden alarak arama yapmasını engellediği ve “Mademki polisi arıyorsun seni artık öldüreceğim başka çare kalmadı” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu açıklandı. Zanlı Ada, şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlının, 13 Temmuz 2021 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, 10 yıl önce boşandığı eski eşi İ.A.’nın ikametgâhına giderek, kullanımındaki aracın ön yolcu koltuğuna oturduğunu söyledi. Polis memuru Arif Toroslu, zanlının bu esnada kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle eski eşinin konuşmalarını gizlice cep telefonuna kaydederek, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işlediğini açıkladı. Polis memuru, müştekinin durumu fark ederek polisi arayacağı sırada, zanlının, sağ kolu ile boğazını sıkarak kadını darp ettiğini belirtti. Arif Toroslu, zanlının, cep telefonunu zorla alarak eski eşinin polisi aramaktan men ettikten sonra, “Mademki polisi arıyorsun seni artık öldüreceğim. Başka çare kalmadı” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Kefaleti ödeyemedi

Zanlının, suçunu kabul etmediğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Nakdi kefaleti ödeyemeyen zanlı, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.