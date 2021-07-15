Gönyeli’de olaylı operasyon

Suna ERDEN

Gönyeli’de yabancı uyruklu 6 kişinin kaldığı eve düzenlenen operasyonda 3’ü balkondan atladı; ikisi kaçarken, birinin ayağı kırıldı, bir zanlı ise kendisini tuvalete kilitleyip uyuşturucudan kurtulmaya çalıştı. Polisin kapıyı kırarak içeri girdiği ve tam uyuşturucu maddeyi tuvalete attığı esnada zanlıyı yakaladığı belirtildi.

Ayağı kırılan şahıs hastaneye kaldırılırken, tutuklanan Christian Chukwuebuka, Favour Chınaemerem Anugwom ve Dıvıne Ugochukwu Ubanı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, balkondan kaçan iki kişinin ise arandığını bildirdi.

Polis, 13 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Gönyeli’de zanlılar Christian Chukwuebuka, Favour Chınaemerem Anugwom ve Dıvıne Ugochukwu Ubanı’nin kaldığı eve operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis, operasyonda Christian Chukwuebuka Achebe’nin tuvalete girerek kapıyı kilitlediğini belirtti. Polis, kapının kırılarak içeriye giriş yapıldığını Achebe’nin elinde tuttuğu bir şeyi klozete atarak sifona bastığı esnada makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade etti.

İki kişi kaçtı

Polis, tuvalet içerisinde yapılan kontrolde içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, Christian Chukwuebuka Achebe ve o esnada ikametgâhta bulunan Favour Chınaemerem Anugwom ve Dıvıne Ugochukwu Ubanı’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ayrıca evde bulunan üç kişinin balkondan atladığını, bir kişinin ayağı kırık halde tespit edildiğini ve diğer iki kişinin kaçtığını anlattı. Polis, aranan 2 kişi ve emareler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 10:24