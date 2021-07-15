Borç 240 bin TL

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) dün Gazimağusa 112 Acil Servis İstasyonunun elektriklerini kesti; personel perişan oldu, telsizler devre dışı kaldı, iletişim sorunu yaşandı, 7 saat süren eziyet sonrası enerji akımı geri verildi.

KIB-TEK’in dün saat 13.30 sıralarında acil servisin elektriğini kesti. Kesintiden dolayı telsizlerde sorun yaşandı, personel cep telefonlarıyla iletişim kurdu.

İletişim sorununun yanı sıra kavurucu sıcaklarda klima da çalıştıramayan personel zorlu anlar yaşadı.

Acil servisin borcunun 240 bin lira olduğu öğrenilirken, yaşanan sorunlar üzerine KIB-TEK yetkilileriyle görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucu elektrik akımı saat 20.30 sıralarında geri verildi.

KIB-TEK’in, borcunu ödemesi için bir süre daha verdiği öğrenildi.

Gazimağusa 112 Acil Servisinin elektrikleri geçtiğimiz Haziran ayında da borcundan dolayı kesilmiş, KIB-TEK ile yapılan görüşmeler istasyona enerji akımı sonucu yeniden verilmişti.