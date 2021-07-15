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Sokağa çıkma 385 lira

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30 kişi tespit edildi

Sokağa çıkma 385 lira
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Ülke genelinde pandemi kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor. 
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13-14 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. KKTC’de 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, yasağa uymayanlara asgari ücretin yüzde 10'una denk gelen 385 TL para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 10:10
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