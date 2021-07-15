Ülke genelinde pandemi kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13-14 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 30 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. KKTC’de 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, yasağa uymayanlara asgari ücretin yüzde 10'una denk gelen 385 TL para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezası veriliyor.
Sokağa çıkma 385 lira
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 30 kişi tespit edildi
Ülke genelinde pandemi kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor.
YORUM EKLE