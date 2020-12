KKTC’de 17, Güney Kıbrıs’ta 286 yeni vaka

Güncel verilere göre, son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 16’sı yerel 17, Güney Kıbrıs’ta ise 286 yeni vaka tespit edilirken, 1 yeni can kaybı oldu. Türkiye'de de son 24 saatte 196 bin 110 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 521 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

Bu arada vakalardan birinin Ercan Havaalanı’nda çalışan bir personel olduğu öğrenildi.

Havalimanında teknik bölümde çalışan ve Akıncılar’da yaşayan kişinin vardiya çalıştığı ifade edildi.

İki kardeşin test sonucu pozitif

Ayrıca Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda okuyan kardeş olan iki öğrencinin PCR testi pozitif çıktı. Okuldan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı okulun bir hafta boyunca kapalı olacağı bildirildi.

Alasya İlkokulu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ekor ve Önder'de çıkan pozitif vakalara bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığının da izniyle bu iş yerlerinde çalışan yakınları olanlar veya bu kişilerle temaslı olan velilerimiz ya da öğrencilerimiz varsa, bu hafta tedbir amaçlı olarak okula gelmeyeceklerdir. Herkesin bu dönemde anlayışlı ve dürüst davranacağından şüphemiz yoktur.”

Ekor’da 7 pozitif vaka

Öte yandan Gazimağusa Önder AVM ve Ekor Unlu Mamullerinde çıkan pozitif vakaların ardından her iki işletmenin de tüm personeline PCR testi taraması yapıldı.

Yapılan testler sonucunda Önder AVM’de yeni pozitif vaka çıkmazken, Ekor Unlu Mamullerinde 4 yeni pozitif vakaya daha rastlandı.

Ekor Unlu Mamullerinde toplam pozitif vaka sayısı 7’ye ulaştı.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte 286 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı yaşandı.

Ölen kişinin 89 yaşında bir erkek olduğu, 31 hastanın durumununsa kritik olduğu kaydedildi.

Rum yetkililerin açıkladıkları son rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 18 bin 4'e, toplam can kaybı 96'ya yükseldi.

Türkiye’de vaka sayısında düşüş

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı,

254 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de vaka sayılarının 30 binlerden 19 bine düştüğü gözlemlendi.

Son 24 saatte 34 bin 419 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704, vefat sayısı

18 bin 351, ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.