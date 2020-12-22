"Maliyetin altında satış yapıyoruz"

Hüseyin ÇİÇEK

Pandemi nedeniyle öğrencilerin yeteri kadar gelmeyişi, turizm sektörünün dibe vurmuş olması, çalışan kesimin işlerini kaybetmesinden dolayı ülkeden ayrılması birçok sektörü olduğu gibi sera üreticiliği yapanları da vurdu.

Dövizdeki artıştan dolayı üretim maliyetleri artarken, satılan sebze-meyve oranında düşüş yaşandı.

Seralarda yetiştirdikleri ürünleri Güney Kıbrıs’a, otellere, öğrencilere satamayan üreticiler can çekişirken, “Böyle gitmez, böyle giderse hepimiz biteriz” dedi.

Diyalog’a konuşan Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan, pandemi nedeniyle bu yıl öğrencilerin istenilen düzeyde gelmediğini, çalışan kesimden binlerce insanın ülkeden gittiğini, dolayısıyla nüfusta azalma olduğunu ifade ederek, “Bu durum sebze-meyve satışlarına olumsuz yansıdı” dedi.

Doğan, dövizde artış olduğunu, bunun girdi maliyetlerine yansıdığını söyledi ve üretimin giderek pahalılaştığını vurguladı.

Satış düştü maliyet arttı

Doğan, satışların düşerken üretim maliyetinin arttığını dile getirdi. Doğan, buna rağmen yetiştirdikleri ürünleri maliyetinin altında satmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Doğan, “Ülkede nüfus azaldı; turist yok, oteller düşük kapasite ile çalışıyor. Biz ürünü kime satacağız. Eskiden otellere oldukça yüklü satış yapıyorduk, o gelir kapımız da kapandı” dedi.

“Üretilen ürünlerin yarısını dahi satamıyoruz” diyen birlik başkanı Doğan, “Bu sürdürülebilir bir durum değildir, turizm bitti biz de bittik” şeklinde konuştu.

Rum tarafına da satamıyoruz

Pandemi öncesinde, Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde, Güney Kıbrıs’a ürün gönderdiklerini ancak günümüzde bunun da mümkün olmadığını aktaran Doğan, seracılığın, tükenme noktasına geldiğini savundu. Doğan, nüfusa göre ekim yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti ve devletten belirli bir planlama yapmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye’den gelen su Maraş bölgesine ulaşmıyor

KKTC’nin yüzde 70 kadarının, Maraş bölgesindeki seralardan beslendiğine dikkat çeken Doğan, bölgeye gelen suyun kalitesiz ve tuzlu olduğunu, ürünlerin de tuzlu suya dayanıklı olmadığını ifade etti. Doğan, Türkiye’den gelen Anamur suyunun, bölgeye ulaşması gerektiğine dikkat çekti. Doğan, en büyük sıkıntılardan bir tanesinin tarım işçisi bulmak olduğunu söyledi.

Doğan, yeni nesli tarıma teşvik etmenin elzem olduğunu belirterek, bunun yerli üretim için şart olduğunu vurguladı.