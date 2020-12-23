Kooperatif Merkez Bankası, 45 bin TL’lik bağışta bulundu

Kooperatif Merkez Bankası, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına 45 bin TL’lik bağışta bulundu.

Verilen bilgiye göre, bağış çeki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan’ın da yer aldığı heyeti kabulünde takdim edildi. Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, bankanın toplumun her kesiminin yanında olmaya çalıştığını, pek çok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.

Bakan Koral Çağman da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine aldıkları bu karardan dolayı teşekkür etti.

Ekonomik koşulların ihtiyaçlı sayısını artırdığını ifade eden Çağman, gönüllü kurum ve kişilerin topluma örnek olması gerektiğine vurgu yaptı.