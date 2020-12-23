Ticaret Odası, okullarda öğrencilerin kullanması için 142 adet tablet bağışladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na 142 adet tablet bağışladı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet dün Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek tabletleri teslim etti.

Bakan Amcaoğlu, pandemi sürecindeki sıkıntıların aşılması için, KTTO ve benzeri kurumların verdiği desteğin önemine de dikkat çekerek, “Eğitimin, iktisadi alanda faaliyet gösteren kurumlara ihtiyacı vardır” değerlendirmesini yaptı.

KTTO’nun iktisadi hayatın bel kemiği olduğuna da vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, Ocak ayında okulların fiber optik altyapısının tamamlanmasını hedeflediklerini de hatırlattı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de eğitim ve sağlık alanındaki çalışmaların önemine dikkat çektiği konuşmasında, Bakan Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı yaptığı dönemi hatırlattı ve şunları söyledi:

“Öğrencilerin uzaktan eğitim sırasında tablet ve bilgisayarlara daha kolay ve daha makul fiyatlarla ulaşabilmesi için sizlerden stopaj ve KDV indirimi talep etmiştik. Bunu memnuniyetle karşıladınız ve en kısa sürede de bunu yürürlüğe koydunuz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumu adına sizi bu cesur kararınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim.”