Kurallar hiçe sayıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır’a (29) çarparak yaralanmasına neden olan İsmet Yapıcı (25) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Nasır’ın bisikletinde gece takılması gereken ışıklardan bulunmadığı, ayrıca dikkatsizce trafikte hareket ettiği belirtildi.

Yapıcı’nın ise geçtiğimiz Ağustos ve Kasım aylarında kaza yaptığı, daha önce uyuşturucu suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Her iki sürücüden de alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği alındığı ancak henüz sonuçların çıkmadığı belirtildi.

Ayrıca Yapıcı’nın ehliyetsiz araç kullandığı da açıklandı.

Kazayı önlemek için bisikletten atladı

Soruşturmayı yürüten polis, 18 Aralık 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında ışıksız bisikletle seyreden Mohammad Nadeem Nasır’ın dikkatsizce ve yolu kontrol etmeden Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na giriş yaptığını söyledi.

Polis, Nasır’ın İsmet Yapıcı yönetimindeki CJ 889 plakalı araçla çarpışma riskine girdiğini, bu nedenle bisikletten atladığını açıkladı. Polis memuru, bisikletin yol ortasına savrulurken, Yapıcı yönetimindeki aracın ise Nasır’a çarptığını ifade etti.

Polis memuru, Nasır’a çarpan Yapıcı yönetimindeki aracın durmayarak yoluna devam ettiğini, aynı sokak üzerinde park halinde bulunan 3 farklı araca vurarak durduğunu belirtti.

Polis, Nasır ve Yapıcı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti. Polis, Nasır’ın tedavisinin ardından müşahede altına alındığını, Yapıcı’nın ise acil serviste kontrolden geçmeyi reddettiğini söyledi.

Kazasız ayı yok

Kazanın ardından gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada ehliyetsiz, sigortasız araç kullandığının belirlendiğini söyledi.

Polis, Nasır ve Yapıcı’ndan alkol ve uyuşturucu testi için kan örnekleri alındığını, sonuçların henüz gelmediğini ifade etti.

Polis, Yapıcı’nın geçtiğimiz Ağustos ve Kasım aylarında da kaza yaptığını, ayrıca uyuşturucu suçlarından daha önce tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.