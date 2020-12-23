Lionslar’dan hastaneye katkı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, üyeleri ve sponsorlar kanalıyla sağladığı bağışlarla, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde kullanılmak üzere ikinci hasta başı monitörü aldı.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler’in yaptığı açıklamaya göre, monitör önceki gün, Lions kulübü temsilcilerinin de yer aldığı törenle Onkoloji Servisi Sorumlusu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Çocuk Onkolojisi Bölümü Sorumlusu Dr. Dilek Birgen’e teslim edildi.

Covid-19 pandemisi koşulları gereği kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştirilen teslim töreninde konuşma yapan Kulüp Başkanı Pervin Gürler, duyarlı sponsorlar kanalıyla sağlık alanında var olan ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne katkılarının devam edeceğini dile getiren Gürler, “Ülkenin içinde bulunduğu bu süreçte canla başla çalışan üyelerimiz ve bizlere katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi Sorumlusu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Çocuk Onkolojisi Bölümü Sorumlusu Dr. Dilek Birgen, kulüp üyeleri ve sponsorlarına teşekkür etti.

Şehit aileleri ziyaret edildi

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyelerinden oluşan bir heyet 21-25 Aralık Şehitler Haftası nedeni ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Lefkoşa’daki Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Merkezinde yer alan ziyarette Dernek Başkanı Gürsel Benan ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.