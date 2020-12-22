Suç ortakları var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yabancı uyruklu 21 yaşındaki I.G.A. isimli kadını 150 dolar karşılığında erkeklere pazarladığı iddia edilen Mariam Darasimi Abubakar hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, genç kadını fuhuşa teşvik eden başka şahısların da olduğu açıklandı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, 4 gün ek süre istendi.

Duruşmada olayı aktaran polis, I.G.A.'nın 29 Kasım 2020 tarihinde Nijerya'dan fuhuş yapmak amacıyla KKTC’ye geldiğini belirterek, karantina sürecinin bitmesinin ardından 13 Aralık 2020 tarihinde zanlı Mariam Darasimi Abubakar'ın evinde kalmaya başladığını kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün I.G.A.'yı Girne'de erkek bir şahısla 150 dolar karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için teşvik ettiğini dile getirdi. Polis, I.G.A. ile erkek şahsın ücrette anlaşamaması sonucu zanlının I.G.A.'yı darp ettiğini ifade etti. Polis, ayrıca zanlının temizlik yapmadığı gerekçesiyle de I.G.A.'yı mutfakta bulunan bıçakla saldırdığını, bunun sonucunda orta ve yüzük parmağının yaralandığını açıkladı.

Zanlının başka bir günde eve 2 erkek ve 1 kadın çağırarak I.G.A.'yı anadan doğma soyduğunu ve cep telefonuyla görüntülediğini vurgulayan polis, olayın 15 Aralık 2020 tarihinde bildirildiğini, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Suçlamaları reddediyor

Polis, zanlının 17 Aralık 2020 tarihinde teslim olduğunu ifade etti. Zanlının fuhuşa teşvik suçunu reddettiğini kaydederek, başka şahısların da bulunduğunu dile getirdiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, zanlının cep telefonu kayıtlarının inceleneceğini kaydeden polis, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘darp, özel hayatın gizliliğine aykırı hareket, kasti hasar ve fuhuşa teşvik’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.