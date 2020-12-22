855’i hakkında ileri işlem yapıldı

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde denetlenen 8 bin 584 araç sürücüsünden, suç işlediği tespit edilen 855 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 14-20 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrollerde, ileri işlem yapılan suçlar ve rakamları şöyle:

“Sürat (321), tehlikeli sürüş (6), dikkatsiz sürüş (10), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (49), s/ehliyetsiz araç kullanmak (8), alkollü araç kullanmak (14), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (167), trafik levha ve işaretlerine uymamak (109), trafik ışıklarına uymamak (3), muayenesiz araç kullanmak (11), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (22), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (6), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (7), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2) ve 120 diğer trafik suçları.”