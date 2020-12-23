Arı Kovanı Kreş ve Anaokulunda öğrencilere uzay konusu anlatıldı

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu, eğitim verdiği minikleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Okulda geçtiğimiz günlerde sadece çocukların değil büyüklerin de her zaman ilgiyle karşıladığı uzay konusu işlendi.

Doğayı, mevsimleri, gece gündüz olaylarını, makineleri, hayvanları, dinozorları, yıldızları, ayı, güneşi ve benzeri birçok şeyi merak eden minikler, öğretmenlerinin hazırladığı uzay odasını da büyük bir heyecanla inceledi.

Hem eğlenen hem öğrenen Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu minikleri öğretmenleri ile birlikte şu soruların cevaplarını aradılar:

1. Uzayı merak ediyor musunuz?

2. Uzayda neler var?

3. Uzay ile ilgili neler biliyorsunuz?

4. Uzayda yaşayan canlılar var mı? Varsa, neye benziyorlar?

5. Uzaya gitmek ister misiniz?

6. Uzay ile ilgili bilgilerinizi nereden öğrendiniz?