KKTC’nin yanındayız

Lefkoşa’daki Yiğitler Burcu’nda, EOKA terör örgütü yanlısı bir grubun Kıbrıslı Türklere taş ve patlayıcı madde atması, Türkiye’den sert şekilde kınandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptıkları açıklamalarda saldırıyı lanetleyerek, KKTC’nin yanında olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EOKA’nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri sırasında Yiğitler Burcu’nda Kıbrıslı Türklere taş ve patlayıcı madde atılmasını sert şekilde kınadı. Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, olayın sorumluluğunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yükleyerek, “Katil ve teröristleri on yıllardır yücelten ve kahramanlaştıran, Kıbrıslı Türklerin düşman ve hedef olduğu algısını genç nesillere yerleştiren Rum yönetimi bu olayın sorumlusudur. Bu menfur saldırılara karşı her zaman olduğu gibi KKTC’nin yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Yılmaz, söz konusu saldırının sadece Kıbrıslı Türklere değil, Ada’daki barış ve huzura yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. “Rum toplumunu Kıbrıslı Türklerle barış içinde yaşama anlayışından uzaklaştıran bu provokatif eylemler kabul edilemez” dedi.



Uluslararası hukuku hiçe sayan bir provokasyon

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Yiğitler Burcu’nda sivil vatandaşlara yönelik saldırıyı lanetleyerek, “EOKA terör örgütü destekçilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik gerçekleştirdiği bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu terör destekçileri hukuk önünde hesap vermelidir. Kıbrıs Türklerinin her zaman ve her koşulda yanındayız” açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saldırının bölgedeki huzuru bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir provokasyon olduğunu belirtti. Duran, “Sivilleri hedef alan bu eylem, yalnızca bölgede güvenliği tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlık değerlerini de zedelemektedir. Faillerin en kısa sürede tespit edilip adalet önüne çıkarılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için somut adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullandı. Duran ayrıca, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde KKTC’nin güvenliği, huzuru ve haklarının korunması konusunda desteğinin tam olduğunu vurguladı. Yılmaz, Çelik ve Duran’ın açıklamaları, Türkiye’nin KKTC’ye verdiği siyasi ve diplomatik desteğin somut göstergesi olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve KKTC’den birçok kesim da yapılan saldırıyı kınamıştı.

