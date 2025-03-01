Tasarımlar göz kamaştırdı

Londra’da şehrin sokakları bir kez daha modanın kalbi haline geldi. 20-24 Şubat tarihleri arasında, dünyaca ünlü markalar ve yeni keşifler, podyumda benzersiz koleksiyonlarını sergilemek için Londra'da buluştu.

Londra, her yıl olduğu gibi 2025 Sonbahar/Kış sezonunda da moda dünyasının nabzını tuttu. Londra Moda Haftası, küresel ekonomik zorluklara ve değişen tüketici beklentilerine rağmen yaratıcılığın, kapsayıcılığın ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu koleksiyonlarla moda tutkunlarını etkiledi.

Bu yılın en dikkat çeken detaylarından biri, moda dünyasının gelenek ve geleceği nasıl bir araya getirdiğiydi. Burberry’den Simone Rocha’ya, genç yeteneklerden köklü markalara kadar birçok tasarımcı, geçmişin estetiğini çağdaş yorumlarla harmanladı.

Aadnevik tasarımları beğeni topladı

Aadnevik de 2025 Sonbahar/Kış koleksiyonunu Londra Moda Haftası kapsamında tanıttı. Defilede, markanın yeni sezon için tasarladığı parçalar podyumda sergilendi. Etkinliğe Türk-İngiliz oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu da katıldı.

