Komşunun başını da yakıyordu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda satışa hazır paketlenmiş 130 gram uyuşturucuyla yakalanan Suriye uyruklu Abdullah Ahmad (21) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının operasyon esnasında 130 gram uyuşturucuyu komşusunun balkonuna attığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, operasyonun 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Abdullah Ahmad’ın Lefkoşa’daki evinde arama yaptığını söyledi.

Polis, operasyon esnasında zanlının tasarrufunda bulunan 15 ayrı pakete konulmuş toplam 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi yan taraftaki evin balkonuna attığını belirtti.

Polis, zanlının başka evin balkonuna attığı uyuşturucu maddenin bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Bağlantıları araştırılacak

Polis, oturma odasında bulunan metal öğütücünün içerisinde bir, zanlının giymekte olduğu siyah montunun cebinde de bir toplam 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulduklarını söyledi.

Polis, yatak odasında yapılan aramada ise tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan bir dolar bulduklarını açıkladı.

Zanlının gönüllü ifade vermediğini söyleyen polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin ise Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ancak henüz raporların çıkmadığını kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında aranmakta olan 2 şahsın olduğunu ve zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri kimlerden ve nasıl aldığının araştırılacağını ifade ederek, 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.