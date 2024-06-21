İş insanı, 83 yaşındaki Asil Nadir, kalp krizi geçirerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğüs ağrısı şikayetiyle dün öğle saatlerinde YDÜ Hastanesi’ne başvuran Asil Nadir, Kardiyoloji bölümü tarafından yapılan tetkiklerin ardından anjiyoya alındı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Nadir’e stent takıldı. Nadir, başarılı operasyonun ardından koroner yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Kontrol altında
Kalp krizi geçiren Asil Nadir’e anjiyo sonrasında stent takıldı
İş insanı, 83 yaşındaki Asil Nadir, kalp krizi geçirerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğüs ağrısı şikayetiyle dün öğle saatlerinde YDÜ Hastanesi’ne başvuran Asil Nadir, Kardiyoloji bölümü tarafından yapılan tetkiklerin ardından anjiyoya alındı.
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