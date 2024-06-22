Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Gülseren bölgesinde bir apartman dairesine baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 23 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi, Gülsün İkbal Ondal ve İlyas Eren Babaoğulları isimli 2 kişiyi tutukladı. Zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, zanlıların, gülseren bölgesindeki ikametgahlarında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20 Haziran’da konu ikametgaha baskın yaptıklarını anlattı. İkametgahta yapılan aramada, salon içerisinde, 23 adet, toplam ağırlıkları 45 gram olan uyuşturuculu kağıt ele geçirildiğini açıklayan polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

