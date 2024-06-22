Tümü cezaevinde

Gönyeli’de iki adrese düzenlenen baskın sonucu yakalanan Bangladeş uyruklu P Jwell, josib Hossain Havlader, MD Jowal, Shakaoat Hossen, Sabber Alamin, Saheb Ali , Ab Hossain ve Sajal Miar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 zanlının 19 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli ekip tarafından saat 14.30'da Gönyeli'de Atatürk Caddesinde bulunan 2 ayrı evde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapıdan muhaceret kontrolünde, Ab Hossain’in 3 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 290 gün ve Sajal Miar’ın ise 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 162 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, P Jwell’in 714, josib Hüssein Havlader’in 165, MD Jowal’ın 292, Shakaoat Hossen’in 278, Sabber Alamın’in 333 ve Saheb Ali’nin de 275 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini kaydetti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek tutukluluk temin edildiğini kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, tümünün ülkede ikamet izinsiz olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemelerine emir verdi.