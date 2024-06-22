Soruşturma derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde bulunan Safaköy’de 2 ayrı adrese düzenlenen baskında tutuklanan 17 kişilik Çinli çete hakkındaki soruşturma sürüyor.

Operasyonda ele geçirilen 600 akıllı cep telefonu, 550 sim kart, 30 bilgisayar, çok sayıda Çin menşeli içecek ve gıda ürünleriyle ilgili araştırmaları sürerken, zanlılar H.M.(E-27), S.W.(E-31), T.L.(E-22), Z.X.(E-24), J.W.(E-27), G.J.(E-36), P.Z.(E-22), J.W.(E-35), W.L.(E-25), W.H.(E-32), X.B.(E-27), J.L.(E-22), J.H.(E-55), C.X.(E-37), X.G.(E-36), C.X.(E-38) ve L.X.’in (E-35) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yapılan muhaceret kontrollerinde ise iki kişinin ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Baki Bakioğlu, 17 Haziran 2024 tarihinde İskele bölgesinde bulunan, Safaköy’de gerçekleşen sirkat meselesi ile ilgili olarak, mahkeme huzurundaki zanlıların, ofis ve ikametgah olarak kullandığı Safaköy’deki 3 dairede arama yapıldığını ve gümrüğe beyan edilmemiş, 600 akıllı cep telefonu, 550 sim kart, 30 bilgisayar, çok sayıda Çin menşeli içecek ve gıda ürünlerinin bulunduğunu açıkladı.

Polis konu dairelerde ayrıca, yasadışı yollardan elde edildiğine inanılan; 15 bin 840 TL, 3 bin 985 dolar, 5 bin yuan Çin parası ve 72 bin Malezya ringgiti bulunarak emare alındığını da mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlıların evlerinde ele geçirilen ürünleri nereden temin ettiğinin araştırıldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, meseleyle ilgili aranan 4 kişi daha olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.