Büyük yarış

Erken genel seçimler için adaylarını belirleyen siyasi partilerin tamamı kadınlar için özel kontenjan tahsis etti.
Listesini eksiksiz açıklayan 7 partiden en fazla kadın aday çıkaran parti UBP ile TKP oldu.
TKP 17, UBP ise 16 kadın aday çıkaracak. 15’er adayla CTP, HP ve TDP ise ikinci sırada yer alıyor.
Kadın aday sıralamasında 14 kişiyle DP üçüncü sırada yer alırken, YDP’de 13 kadın aday yarışacak. Siyasi gözlemciler kadın adayların partiye yüksek miktarda oy getirdiğine inanıyor.
Açıklanan aday listelerinde partilerin kadın adayları şunlar;
Ulusal Birlik Partisi
Lefkoşa
1-Havva Dağsever
2-Fisun Özsun
3-Nurcan Yardımcı
4-Özlem Sefer
5-Sevil Yönlüer
6-Hatice Özlem Şahin
7-Özlem Bendaşan
Gazimağusa
1-Resmiye Canaltay
2-Meryem Boyacı
3-Elif Abiç
Girne
1-Zalihe Damdelen
2-Münevver Çağın
3-Mukaddes Turan
4-Rüyam K. Yönlüer
İskele
1-Yasemin Öztürk
2-Nuray Karakuş
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Lefkoşa
1-Sıla Usar İncirli
2-Doğuş Derya
3-Filiz Besim
4-Haffe Işısal
5-Ayşe Alioğlu
6-Hülya Batunlu
Gazimağusa
1-Şifa Çolakoğlu
2-Gaye Astan Çoban
3-Cihan Tunceli
Girne
1-Fazilet Özdenefe
2-Pembe Ilgar Ardıç
3-Özge Tahiroğlu
4-Niyal Öztürk
İskele
1-Fide Kürşat
Güzelyurt
1-Aslı Murat
Demokrat Parti
Lefkoşa
1-Özlem Dinçoğlu
2-Sinem Tip
3-Funda Özsakınç
4-Fatma Öztürk Çata
5-Emel Sayar
Gazimağusa
1-Şirin Zaimağaoğlu
2-Nuray Uncu
3-Leyla Avgın
4-Benek Çağakanlı
Girne
1-Hande Kayasal Çelikden
2-Asıl Babayiğit
3-Yıldız Kul
İskele
1-Çağla Eroğlu
Güzelyurt
1-Eliz Fellahoğlu
Yeniden Doğuş Partisi
Lefkoşa
1-Eda Yenen
2-Özlem Ayşe Doğandemir
3-Banu Bozlakoğlu
4-Zeynep Sinem Keser
Gazimağusa
1-Dürdane Abi Acı
2-Habibe Çetin
Girne
1-Reyhan Aydın
2-Fatma Bahadır
3-Güller Karammali
4-Nurşah Çiftçi
İskele
1-Neslihan Vural
Lefke
1-Nejla Gazi
Halkın Partisi
Lefkoşa
1-Gülşah Sanver Manadoğlu
2-Özgül Çırakoğlu
3-Nihan Güleryüz
4-Zuhal Tunalı
5-Yıldız Büyükçolpan
Gazimağusa
1-Ayşegül Baybars
2-Berna Çelik Doğruyol
3-Çiler Demirtay
4-İlknur Çetinkaya
5-Nazmiye Elçin Erbay
Girne
1-Jale Refik Rogers
2-Ledün Caymaz
İskele
1-Havva Elkovan
2-Hanife Demir
Lefke
1-Safure Deniz
Toplumcu Kurtuluş Partisi
Lefkoşa
1-Zuhal Koreli
2-Ayşe Buran
3-Naile Acar
4-Fezile Özataç
5-Yeşim Mertli
6-Meliha Melemendi
Gazimağusa
1-Asiye Beyaz
2-Zeynep Dönmez
3-Ülkü Cengiz
Girne
1-Sevilay Dolmacı
2-Fatma Köroğlu
3-Hülya Kasap
4-Gonca Çağlar Şar
İskele
1-Cennet Cerit
Güzelyurt
1-Dilek Say
2-Gönül Kargılı
3-Şifa Ulutaş
Toplumcu Demokrasi Partisi
Lefkoşa
1-Nalan Ersümer
2-Safiye Özaltıner
3-Filiz Uzun
4-Yeşim Beyaz İlkan
5-Tuğçe Özmert
Gazimağusa
1-Yeşim Dede
2-Yasemin Çobanoğlu
3-Arzu Demirel
Girne
1-Şirin Telli
2-Dilara Korkmaz
3-Sibel Karaca
4-Hamide Dağkıranlar
İskele
1-Elif Özyiğit Cengiz
2-Mürüde Çelikağ
3-Tülay Alpler