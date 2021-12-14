Büyük yarış

Erken genel seçimler için adaylarını belirleyen siyasi partilerin tamamı kadınlar için özel kontenjan tahsis etti.

Listesini eksiksiz açıklayan 7 partiden en fazla kadın aday çıkaran parti UBP ile TKP oldu.

TKP 17, UBP ise 16 kadın aday çıkaracak. 15’er adayla CTP, HP ve TDP ise ikinci sırada yer alıyor.

Kadın aday sıralamasında 14 kişiyle DP üçüncü sırada yer alırken, YDP’de 13 kadın aday yarışacak. Siyasi gözlemciler kadın adayların partiye yüksek miktarda oy getirdiğine inanıyor.

Açıklanan aday listelerinde partilerin kadın adayları şunlar;

Ulusal Birlik Partisi

Lefkoşa

1-Havva Dağsever

2-Fisun Özsun

3-Nurcan Yardımcı

4-Özlem Sefer

5-Sevil Yönlüer

6-Hatice Özlem Şahin

7-Özlem Bendaşan

Gazimağusa

1-Resmiye Canaltay

2-Meryem Boyacı

3-Elif Abiç

Girne

1-Zalihe Damdelen

2-Münevver Çağın

3-Mukaddes Turan

4-Rüyam K. Yönlüer

İskele

1-Yasemin Öztürk

2-Nuray Karakuş

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Lefkoşa

1-Sıla Usar İncirli

2-Doğuş Derya

3-Filiz Besim

4-Haffe Işısal

5-Ayşe Alioğlu

6-Hülya Batunlu

Gazimağusa

1-Şifa Çolakoğlu

2-Gaye Astan Çoban

3-Cihan Tunceli

Girne

1-Fazilet Özdenefe

2-Pembe Ilgar Ardıç

3-Özge Tahiroğlu

4-Niyal Öztürk

İskele

1-Fide Kürşat

Güzelyurt

1-Aslı Murat

Demokrat Parti

Lefkoşa

1-Özlem Dinçoğlu

2-Sinem Tip

3-Funda Özsakınç

4-Fatma Öztürk Çata

5-Emel Sayar

Gazimağusa

1-Şirin Zaimağaoğlu

2-Nuray Uncu

3-Leyla Avgın

4-Benek Çağakanlı

Girne

1-Hande Kayasal Çelikden

2-Asıl Babayiğit

3-Yıldız Kul

İskele

1-Çağla Eroğlu

Güzelyurt

1-Eliz Fellahoğlu



Yeniden Doğuş Partisi

Lefkoşa

1-Eda Yenen

2-Özlem Ayşe Doğandemir

3-Banu Bozlakoğlu

4-Zeynep Sinem Keser

Gazimağusa

1-Dürdane Abi Acı

2-Habibe Çetin



3-Hatice Seçkin

Girne

1-Reyhan Aydın

2-Fatma Bahadır

3-Güller Karammali

4-Nurşah Çiftçi

İskele

1-Neslihan Vural

Lefke

1-Nejla Gazi



Halkın Partisi

Lefkoşa

1-Gülşah Sanver Manadoğlu

2-Özgül Çırakoğlu

3-Nihan Güleryüz

4-Zuhal Tunalı

5-Yıldız Büyükçolpan

Gazimağusa

1-Ayşegül Baybars

2-Berna Çelik Doğruyol

3-Çiler Demirtay

4-İlknur Çetinkaya

5-Nazmiye Elçin Erbay

Girne

1-Jale Refik Rogers

2-Ledün Caymaz

İskele

1-Havva Elkovan

2-Hanife Demir



Lefke

1-Safure Deniz



Toplumcu Kurtuluş Partisi

Lefkoşa

1-Zuhal Koreli

2-Ayşe Buran

3-Naile Acar

4-Fezile Özataç

5-Yeşim Mertli

6-Meliha Melemendi

Gazimağusa

1-Asiye Beyaz

2-Zeynep Dönmez

3-Ülkü Cengiz

Girne

1-Sevilay Dolmacı

2-Fatma Köroğlu

3-Hülya Kasap

4-Gonca Çağlar Şar

İskele

1-Cennet Cerit

Güzelyurt

1-Dilek Say

2-Gönül Kargılı

3-Şifa Ulutaş

Toplumcu Demokrasi Partisi

Lefkoşa

1-Nalan Ersümer

2-Safiye Özaltıner

3-Filiz Uzun

4-Yeşim Beyaz İlkan

5-Tuğçe Özmert

Gazimağusa

1-Yeşim Dede

2-Yasemin Çobanoğlu

3-Arzu Demirel

Girne

1-Şirin Telli

2-Dilara Korkmaz

3-Sibel Karaca

4-Hamide Dağkıranlar

İskele

1-Elif Özyiğit Cengiz

2-Mürüde Çelikağ

3-Tülay Alpler

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, 10:58