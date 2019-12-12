Korku ve panik

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta yaşandığı iddia edilen olayda baldızının 15 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Abdulkadir Boydaş dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, eniştesinin tacizine uğradığı iddia edilen çocuğa şikayetini geri çekmesi için baskı yapıldığı ileri sürüldü.

Tacize uğradığını iddia eden kız çocuğunun aile büyüklerinin baskısı ile şikayetini geri çekmeye gittiği ancak çocukla konuşan sosyal hizmet görevlisinin tespiti üzerine polisin duruma el koyduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının, baldızının 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğuna dair şikâyet aldıklarını söyledi.

Polis, şikâyetçi kızın sosyal hizmetler görevlisi gözetiminde ifadesinin alındığını belirtti.

Daha sonra zanlının mahkemeden alınan emirle tutuklandığını kaydeden polis, hakkında 2019 yılı Kasım ayrı içerisinde farklı günlerde iki kez kendi evinde akrabası olan 15 yaşındaki kızı bacak ve göğüslerini okşayarak tacizde bulunduğuna dair iddialar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kız çocuğunun şikayetini geri çekmesi için ailesi tarafından karakola getirildiğini açıkladı.

Polis, ancak sosyal hizmet görevlisi ile görüştürülmesinden sonra kız çocuğunun şikayetini geri çekmesi için ailesinin baskı yaptığını söylediğini aktardı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Farklı ifadeler

Zanlının avukatı ise kız çocuğunun şikayetini geri çekmek istediğini ancak polisin baskısı sonucu çekmediğini iddia etti.

Bunun üzerine kız çocuğu ile görüşen sosyal hizmet görevlisi Sinem Köroğlu mahkemede tanık olarak dinletildi.

Köroğlu, kız çocuğu ile iki gün önce dairede önceki gün de polis merkezinde görüştüğünü, çocukta korku ve endişe olduğunu, üzerinde aile büyüklerinin baskısı bulunduğunu söyledi.

Çocuğun ergen psikiyatrisi ile görüşmesi gerektiğini de kaydeden Köroğlu, kızın anne babasına da sülalenin büyükleri tarafından baskı uygulandığını ifade etti.



Dündar: Çocuktan uzak tutulmalı

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının sabıkasız ve ülkede yerleşik bir kişi olduğunu ancak hakkındaki iddiaların çok ciddi ve ağır ceza kapsamına girdiğini ifade etti. Dündar, çocuk ile zanlının akraba olduğunu, uzak tutulması gerektiğini belirtti. Dündar, çocuğun üzerinde baskı oluşturmaması için zanlının tutuklu muhafazasına karar verdi. Dündar, zanlıyı 2 ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderdi. Yargıç Dündar, kız çocuğuna şikayetini geri çekmesini istediği belirtilen aile ferdleri ile ilgili de soruşturma emri verdi. Dündar, son olarak çocuğun aile ile kalıp kalmayacağına dair araştırma yapılacak raporun mahkemeye sunulmasına direktif verdi.