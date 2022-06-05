Canını zor kurtardı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın göbeğinde güpegündüz yaşanan olay şok etkisi yarattı. Ekrem Cümbezli ile aranmakta olan bir kişi, önceki gün sat 16.30 sıralarında, Göçmenköy’de, Eşref Erensu’nun aracının önünü keserek durdurdu, Ekrem Cümbezli tabancasını, aranmakta olan kişi ise bıçağını çekerek Erensu’yu zorla araçtan indirmeye çalıştı. Erensu, can havliyle gaz pedalına basarak son sürat bölgeden uzaklaşarak canını kurtardı. Polis Cümbezli’yi kısa sürede yakalarken, suç ortağını da heryerde arıyor.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Ekrem Cümbezli’nin 'Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Ve Taşıma, Korkutmak Maksatlı Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 3 Haziran 2022 tarihinde Lefkoşa Göçmenköy’de Eşref Erensu’nun (E-39) yönetiminde bulundurduğu SH 895 plakalı aracı ilerlediği esnada halen aranmakta olan şahısın yönetiminde bulunan ZPZ 799 plakalı araç tarafından önü kesilip durdurulduğunu söyledi.

Aranan şahıs var

Polis, diğer araçtan inen zanlı Ekrem Cümbezli’nin tasarrufunda bulunan kanunsuz tabanca ile yine kiralık aracı süren şahıs ise elinde kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı bıçak ile Eşref Erensu’yu arbasından tehditle indirmek istediğini aktardı. Erensu’nun aracını hızla hareket ettirerek olay yerinden uzaklaştığını ifade eden polis, Ekrem Cümbezli’nin tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını belirtti. Polis, aranan şahıslar alınacak olan ifadeler incelenecek olan kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, bu incelemeler doğrultusunda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.