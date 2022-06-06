Enflasyon kabusu yeniden hortladı

Son dönemde Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve rekor enflasyon oranları Alman basınında da manşetlerde yer aldı. Almanya'nın en çok okunan gazeteleri Türkiye ile ilgili analiz yazıları da yayınlarken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdüğü belirtildi.

Son dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, dünya basının da geniş yankı buldu. Alman basını, Türkiye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve ekonomik durumu analiz etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye’de Mayıs ayında yıllık enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 73,5 oldu.

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Die Welt, Türkiye’de yaşanan gelişmeleri ve ekonomik durumu analiz eden bir yazı yayınladı. Holger Zschäpitz , Daniel Eckert imzalı yazıda, Türkiye’de enflasyonun rekor derecede artış göstermesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heterodoks (alışılmışın dışındaki) ekonomi politikaları sorumlu tutulurken, 19 yıl önce yükselişi getiren Erdoğan’ın şimdi de düşüşün en büyük sorumlusu olduğu vurgulanıyor.

’90’ların kabusu geri döndü’

Die Welt’in analiz yazısında, Türkiye’nin yeniden 90’ların enflasyon kabusuna döndüğü hatırlatılırken, o dönemde ülkenin stabil olmayan ekonomisine de vurgu yapıldı. Yazıda, 90’larda Türkiye’nin ekonomik olarak istikrarlı olmayan ve her tür krize açık bir ülke olarak görüldüğü vurgulandı.

Die Welt’de yer alan analizde, “Resmi verilere göre mayıs ayında enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 73,5’e ulaştı. Bunun Erdoğan’ı ilgilendirmemesi mümkün değil. Gelecek yıl yapılacak meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir terslikle karşılaşabilir. Muhalefet ise yirmi yılın ardından iktidarı otokratın elinden alma konusunda ellerine bir fırsat geçtiğine inanıyor. Erdoğan ise yeni heterodoks ekonomi politikasından geri adım atacağa benzemiyor. Geçen ay şöyle demişti: ‘Gösterge faiz enflasyon dayatmasını tek kurtuluş reçetesi gibi önümüze getirenlerin bir kısmı zır cahil, bir kısmı ise alenen vatan hainidir.'” ifadeleri kullanıldı.

