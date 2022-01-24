İnsanlar mahsur kaldı

Türkiye dün kara teslim oldu. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda yol kapandı, seferler durduruldu, insanlar mahsur kaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır" denildi. Ayrıca, ülke genelinde birçok yol kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda insan ve araç mahsur kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu yollarda kar küreme ve tuzlama araçları yolları açık tutabilmek için aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 karayolu Bolu Dağı güzergahının İstanbul ve Ankara yönleri tüm araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır” denildi.

İstanbul-Ankara yolu kapatıldı

Karayolları, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İstanbul Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenli trafik akışı sağlanana kadar, tüm araç geçişlerine kapatılmıştır. Ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir. Yol güvenli hale gelince tekrar trafiğe açılacaktır” açıklaması yaptı.

Valiler uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Kıymetli Hemşehrilerim, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmıştır. Yolların açılması için kar ve buz ile mücadele devam etmektedir. Bu nedenle, İstanbul-Ankara istikametine doğru yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmamalıdır” uyarısında bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin de “Gerede-Düzce arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığı için ilimizden İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir” dedi.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl’de, Erzurum karayolu geçici olarak TIR geçişlerine kapatıldı. Bingöl Valiliği tarafından “Bingöl-Erzurum karayolunun 0-89 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 19.30 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar TIR trafiğine kapatılmıştır” açıklaması yapıldı.

Samsun istikameti trafiğe kapatıldı

E-5 karayolunda yolcu otobüsü de dahil çok sayıda aracın birbirine girdiği zincirleme kaza nedeniyle Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Amasya-Samsun Havza tünelleri çıkışında bulunan sürücüler, saatlerce kar altında beklediklerini belirterek bölgeden görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

