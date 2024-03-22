Korku yarattı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs, Küçük Kaymalı’da aniden alev aldı. Aracın arka kısmında başlayan yangını önce öğrenciler fark etti. Şoför otobüsü park edip, öğrencileri indirdikten sonra polis ve itfaiyeyi aradı. Panik ve korkuya neden olan yangının otobüsün motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi.

Otobüs kullanılmaz hale geldi

Polisten verilen bilgiye göre; yangın dün saat 13.20 sıralarında Küçükkaymaklı bölgesinde Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan ve öğrencileri taşıyan TNP 675 plakalı otobüs hareket halindeyken aniden alev aldı. Şoför Altuğ Refikoğulları otobüsü park edip, öğrencileri araçtan indirdikten sonra itfaiye ve polisi aradı.

Olay yerine giden ekipler araç yangınını söndürdü. Yangın sonucu otobüsün iç ve tavan döşemesi ile koltukları yanarak, ön, arka ve yan camları ise ısıdan patlamak suretiyle hasar gördü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan soruşturma sonucu yangının otobüsün motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi.