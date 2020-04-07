2’si tutuklu kalacak

Suna ERDEN

Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından yapılan rutin kontrollerde damda bulunan uyuşturucu madde ve cep telefonları ile ilgili tutuklanan Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural, Emrah Özdemir, Hasan Boncuk ve Havva Özdemir dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çoraba sarılı bir şekilde bulunan uyuşturucu madde ve cep telefonları ile ilgili soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığı belirtildi.

Zanlılardan sadece Emrah Özdemir ve Hasan Boncuk’un uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğu kaydedildi. Diğer zanlılar Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural ve Havva Özdemir’in cezaevine yasak eşya koyma suçu işlediği belirtildi.

Mesele ile ilgili tutuklanan 7 zanlından 5’i teminat, 2’si ise ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis iddiaları aktardı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, cezaevinin damında çorap içerisinde 4 gram hintkeneviri, 7,5 gram sentetik cannabinoid, 3 adet uyuşturucu hap, 27 adet eroin içeren hap, 3 adet cep telefonu, şarj cihazı, şarj cihazı adaptörü, şarj kablosu ve 3 adet oyun fişi bulunarak polise bilgi verildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu cezaevinde bulunan mahkûm Çağlar Özertural’ın isteği doğrultusunda Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural’ın telefonları cezaevine götürmesi için Emrah Özdemir’e verdikleri ve zanlının da telefonların yanına uyuşturucu maddeleri de koyarak Çağlar Özertural ve Münür Orçun Bolcanlı’nın alması için dama attığının tespit edildiğini aktardı.

Polis zanlıların evinde yapılan aramada, Emrah Özdemir’in ikametgâhında cezaevinde bulunan uyuşturucuların sarılı olduğu naylonun diğer yarısının bulunarak emare alındığını belirtti.

5 zanlının uyuşturucu ile bağı yok

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını, Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural ve Havva Özdemir’in uyuşturucu ile bağının tespit edilemediğini sadece cezaevine yasak eşya sokmak suçundan yakalandıklarını söyledi. Polis zanlılar Emrah Özdemir ve Hasan Boncuk’un ise uyuşturucu meselesi ile bağlantılarının tespit edildiğini, bu yönde cezaevinde bulunan mahkûm Çağlar Özertural ve Münür Orçun Bolcanlı’nın alınan ifadelerde isimlerinin geçtiğini belirtti.

Polis, zanlılar Emrah Özdemir ve Hasan Boncuk’un 4 gün daha tutuklu kalmasını, diğer zanlıların ise teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Mehmet Ali Doğan, Ertuğ Kılıç, Yücel Ok, Muharrem Özertural ve Havva Özdemir’in 10 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Zanlılar Emrah Özdemir ve Hasan Boncuk’un tutukluluk süresi ise 4 gün daha uzatıldı.