‘Kritik eşik aşıldı’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hellimin Avrupa Birliği’nde PDO tescili ve Yeşil Hat üzerinden ticarete açılması sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erhürman, hellimin Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan olmasa da Yeşil Hat üzerinden dolaylı erişimini mümkün kılacak süreçte önemli bir aşamanın daha tamamlandığını belirtti. Erhürman, bu sürecin, Kıbrıs Türk tarafı açısından en önemli ihracat kalemlerinden biri olan hellimin AB pazarına erişimi bakımından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Göreve gelmesinin ardından yürütülen görüşmelerde sürecin en hızlı şekilde tamamlanmasının temel hedeflerden biri olduğunu hatırlatan Erhürman, bu kapsamda belirlenen 31 Ocak tarihine rağmen sürecin tamamlanmadığını ifade etti, gecikmeye rağmen teknik ve idari çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Hellimin PDO (Menşe Adı Korumalı Ürün) tescili ve Yeşil Hat üzerinden ticaretine ilişkin düzenlemelerin 12 Nisan 2021’de Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Erhürman, bu çerçevede denetim mekanizmasını yürütecek kurumun yaklaşık beş yıllık gecikmenin ardından 6 Nisan 2026 tarihinde atandığını söyledi.

Erhürman, düzenleme kapsamında denetimleri gerçekleştirmek üzere Bureau Veritas Paris Ofisi’nin yetkilendirildiğini belirterek bunun sürecin en kritik aşamalarından biri olduğunu ifade etti, bu adımla birlikte ürünün kalite, standart ve uygunluk denetimlerinin resmen başlayabileceğini kaydetti.

Bundan sonraki aşamaların hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayan Erhürman, içeride ve dışarıda kalan teknik ve idari sorunların giderilmesiyle birlikte ticaretin en kısa sürede fiilen başlaması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kültürel bir değer

Hellimin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu ifade eden Erhürman, “Hellim, adamızın ortak kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçasıdır. Bu ürünün eşit ve adil şekilde değerlendirilmesi hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacaktır” dedi.

Kilometre taşı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası da (KTTO), hellimin Yeşil Hat üzerinden ticareti kapsamında denetimleri gerçekleştirmek üzere Bureau Veritas Paris Ofisi’nin atanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

KTTO, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık beş yıllık gecikmenin ardından atılan bu adımı sürecin önemli bir gelişmesi ve kritik bir kilometre taşı olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Odanın hellimin Avrupa Birliği’nde Menşe Adı Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilmesi sürecinde başından itibaren aktif rol üstlendiği, paydaşlarla yakın iş birliği yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu ile yapılan müzakerelere katkı sağladığı ifade edildi.

KTTO, tüm paydaşlarla yakın istişare içerisinde sürecin başarıyla tamamlanması için çalışmaların sürdürüleceğini, Avrupa Birliği nezdinde de sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, bu gelişmenin fırsata dönüştürülebilmesi için PDO gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve hayvan sağlığı standartlarına uyum çalışmalarının tamamlanmasının önem taşıdığı vurgulandı.

