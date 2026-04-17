Vatandaş tepkili

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, perşembe günleri otobüs terminali alanında kurulan açık pazarda domates kilosu 200 liradan satılırken, vatandaşlar yüksek fiyatlara tepki gösterdi.
Taze fasulye ile biber 250 liradan satışa çıkarılırken, bezelye ve sarımsak 100 lira, kabak 120 lira, bakla 80 lira, pancar 70 lira ve patlıcan 60 liradan alıcı bekledi. Sebzeler arasında en düşük fiyatlı ürünler ise 35 lira ile patates ve 40 lira ile marul ve sarma oldu.
Meyve reyonlarında da benzer şekilde yüksek fiyatlar dikkat çekti. Çilek 200 lira ile en pahalı ürünler arasında yer alırken, armut 150 liradan satıldı. Elma, kavun ve muz ise 100 liradan alıcı bulmaya çalıştı. Portakalın ise 50 liradan tezgâhlarda yer aldığı görüldü.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 1200 TL
Taze fasulye: 250 TL
Kavun: 100 TL
Bezelye: 100 TL
Patates: 35 TL
Armut: 150 TL
Kivi: 150 TL
Elma: 100 TL
Bakla: 80 TL
Patlıcan: 60 TL
Domates: 200 TL
Kabak: 120 TL
Soğan: 60 TL
Çilek: 200 TL
Pancar: 70 TL
Marul: 40 TL
Sarma: 40 TL
Enginar : 50 TL
Sarımsak: 100 TL
Portakal: 50 TL
Biber: 250 TL
Muz: 100 TL
KKTC’deki pahalılıktan Bugün Tepkilimiyiz !
Hiç de gek yok Avrupa’nın en Pahalı Ülkesi olan be Bugünkü Pahalılığı Bizlere yarınlarda aratacak olan KKTCdeki Pahalılıktan Tepkili olmak için biraz daha bekleyemezmiyiz yani !