Yarış yapılacak

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı çemberi ile Cengizköy çemberi arasında kalan kısmında, 19 Nisan Pazar günü 09.00-19.00 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından motosiklet drag yarışı gerçekleştirilecek.

Polis, belirtilen tarih ve saatler arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı çemberi ile Cengizköy çemberi arasında kalan yol güzergâhın (4,5 kilometre), çift yönlü trafik akışına kapatılacağını açıkladı.

Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Güzelyurt-Lefke eski ana yolu üzerinden sağlanacak.

Motosiklet drag yarışı devam ettiği sürece bahse konu yol güzergâhını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.



Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026, 09:44